Школьник ударил одноклассницу ручкой в глаз в Дальнереченске

Инцидент случился в селе Веденка. Установлено, что между учениками произошёл конфликт. По информации из новых медиа, это произошло на биологии. Мальчик зажал пострадавшей партой стул и стучал, на замечания не реагировал. Тогда она встала, отодвинула стол и дала однокласснику подзатыльник. В ответ он толкнул ее и ударил ручкой в левый глаз.