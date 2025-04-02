Школьник ударил одноклассницу ручкой в глаз в Дальнереченске

В Дальнереченске 13-летний школьник ударил одноклассницу ручкой в глаз. Возбуждено два уголовных дела, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Следственного комитета России по Приморскому краю.
Инцидент случился в селе Веденка. Установлено, что между учениками произошёл конфликт. По информации из новых медиа, это произошло на биологии. Мальчик зажал пострадавшей партой стул и стучал, на замечания не реагировал. Тогда она встала, отодвинула стол и дала однокласснику подзатыльник. В ответ он толкнул ее и ударил ручкой в левый глаз.
Как сообщают в соцсетях, девочку доставили в больницу и сделали операцию. После на снимке обнаружили осколки. Решается вопрос об отправке ребенка на лечение в Москву. Родители написали заявление в полицию.
По данному факту СКР по Приморскому краю возбудил уголовные дела по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи допрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
К ситуации подключился детский омбудсмен Приморья Ольга Романова. По ее словам, сейчас идет выяснение подробностей, а также проверка действий школы по недопущению подобных чрезвычайных происшествий.
Напомним, во Владивостоке полицейские проводят проверку после появления в соцсетях информации о подростке, который систематически избивает своих сверстников в Первомайском районе. По словам очевидцев, один из учеников после уроков нападает на одноклассников и забирает у них деньги.