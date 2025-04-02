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Ночью во Владивостоке сгорело кафе на Тухачевского

Минувшей ночью на улице Тухачевского во Владивостоке сгорело кафе.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью спасатели потушили кафе на улице Тухачевского во Владивостоке. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на МЧС Приморского края.

Кафе загорелось ночью. Благо, внутри помещения никого не было. На момент прибытия пожарных здание горело изнутри, пламя выходило на кровлю.

Пожар ликвидировали. Его общая площадь составила 50 квадратных метров. Никто не пострадал.

В кафе находились газовые баллоны, они чудом не взорвались. Одноэтажное здание выгорело полностью.

В настоящее время специалисты устанавливают причины пожара и оценивают ущерб.