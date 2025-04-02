Алаудинов заявил, что у ВСУ не осталось ресурсов для нового вторжения

С 6 августа 2024 года ВСУ начали массированную атаку на Курскую область, и по информации Генштаба ВС РФ, уже освобождено более 86% занятой территории, передает Pravda.Ru. По информации «Ридуса», эвакуация жителей проходит в освобожденной Судже, а на отдельных участках границы российские войска передвинулись в Сумскую область. Минобороны РФ сообщает о потере более 71 тысячи украинских военнослужащих с начала боевых действий на курском направлении.