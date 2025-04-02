Украина не имеет ресурсов для достижения своих целей, заявил Алаудинов.
У ВСУ нет достаточных ресурсов для успешного наступления в российском приграничье. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
«На это у ВСУ нет ресурсов», — передает слова Алаудинова ТАСС. Он добавил, что украинская армия не сможет достигнуть желаемых результатов.
С 6 августа 2024 года ВСУ начали массированную атаку на Курскую область, и по информации Генштаба ВС РФ, уже освобождено более 86% занятой территории, передает Pravda.Ru. По информации «Ридуса», эвакуация жителей проходит в освобожденной Судже, а на отдельных участках границы российские войска передвинулись в Сумскую область. Минобороны РФ сообщает о потере более 71 тысячи украинских военнослужащих с начала боевых действий на курском направлении.