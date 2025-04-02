В Красноярском крае сошли с рельсов семь вагонов с металлоломом

«По предварительным данным, сегодня около 09:00 (05:00 мск) в районе станции Зеледеево Красноярской железной дороги в Емельяновском районе Красноярского края произошел сход с рельсов семи вагонов, груженых черным ломом металла, без их опрокидывания. По указанной причине движение поездов задержано, обстоятельства устанавливаются. Для восстановления движения к месту направлены восстановительные поезда со станций Ачинск и Красноярск», — говорится в сообщении.