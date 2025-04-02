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В Красноярском крае сошли с рельсов семь вагонов с металлоломом

КРАСНОЯРСК, 2 апреля. /ТАСС/. Семь вагонов с металлоломом сошли с рельсов в Емельяновском районе Красноярского края. Движение поездов задержано, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Источник: Аргументы и факты

«По предварительным данным, сегодня около 09:00 (05:00 мск) в районе станции Зеледеево Красноярской железной дороги в Емельяновском районе Красноярского края произошел сход с рельсов семи вагонов, груженых черным ломом металла, без их опрокидывания. По указанной причине движение поездов задержано, обстоятельства устанавливаются. Для восстановления движения к месту направлены восстановительные поезда со станций Ачинск и Красноярск», — говорится в сообщении.

Красноярская транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, соблюдении прав пассажиров.