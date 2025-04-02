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Пожар в башкирском селе унес жизнь пенсионера

65-летний житель Башкирии погиб во время пожара.

Источник: Комсомольская правда

В селе Сафарово Учалинского района Башкирии произошел трагический пожар в жилом доме на улице Молодежная. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Огонь повредил строение на площади 70 квадратных метров. Пожар ликвидировали сотрудники МЧС и добровольцы. Во время тушения специалисты обнаружили тело 65-летнего мужчины в одной из комнат.

На месте происшествия работают дознаватель чрезвычайного ведомства и следственно-оперативная группа.

По данным МЧС, за сутки происшествий на водных объектах зафиксировано не было, пожарные ликвидировали 30 возгораний, четыре раза специалистов привлекали к ликвидации последствий ДТП.

— Соблюдайте правила пожарной безопасности, не перекаливайте печь, проверьте электропроводку на предмет почернения, запаха гари, целостность изоляции. Не допускайте неосторожного обращения с огнем. В случае пожара звони по номеру 102 или 112, — заявили в экстренной службе.

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