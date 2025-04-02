Инвалид с тростью напал на музыканта Гарри Ананасова в центре Челябинска

Инвалид в камуфляже и с железной палкой напал на музыканта Гарри Ананасова в центре Челябинска. Об инциденте пострадавший рассказал на своей странице в соцсети.
По словам Ананасова, всё произошло в сквере около областной администрации. Незнакомец с протезами вместо ног стал оскорблять музыканта и ударил его тростью. Ананасов повалил мужчину на клумбу и забрал палку.
«Всё это на глазах у людей, никто бровью не повел. Попросил охранника администрации, свидетеля, вызвать полицию, получил ответ: “У тебя телефон, ты и вызывай”», — рассказал музыкант.
Пока Ананасов ждал полицию, агрессивный мужчина, по его словам, бегал за ним, размахивал палкой и угрожал. Музыканту же перезвонили и попросили прийти в отдел написать заявление.
Как сообщает 74.ru со ссылкой на городское УМВД, нападавшего ищут. Решение будет принято после опроса самого агрессивного горожанина и свидетелей, так как у музыканта нет телесных повреждений.