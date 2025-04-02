Уровень воды в реках Башкирии стал снижаться. За сутки оперативный штаб зафиксировал лишь 2 случая повышения уровня воды.
Как сообщил руководитель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, новых сообщений о подтоплениях в республике за последние сутки не поступало. На контроле остаются 3 ситуации в 3 муниципальных образованиях: город Уфа, Архангельский и Чишминский районы. Подъем воды зафиксирован только на реке Деме в деревне Дюсяново Бижбулякского района на 12 см (текущий уровень 188 см, выход реки на пойму 590 см) и реке Юрюзань в деревне Чулпан Салаватского района на 10 см (текущий уровень 236 см, выход реки на пойму 500 см).
При этом на большинстве водоемов началось снижение уровня воды. В среднем реки потеряли около 20 см за сутки. В частности такие цифры зафиксировали на реке Уфа в Караидельском районе и реке Дема в Чишминском районе.
Мониторинг водных объектов продолжается.