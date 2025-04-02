Уровень воды в реках Башкирии стал снижаться

Как сообщил руководитель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, новых сообщений о подтоплениях в республике за последние сутки не поступало. На контроле остаются 3 ситуации в 3 муниципальных образованиях: город Уфа, Архангельский и Чишминский районы. Подъем воды зафиксирован только на реке Деме в деревне Дюсяново Бижбулякского района на 12 см (текущий уровень 188 см, выход реки на пойму 590 см) и реке Юрюзань в деревне Чулпан Салаватского района на 10 см (текущий уровень 236 см, выход реки на пойму 500 см).