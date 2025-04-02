NYT сообщила, почему американские солдаты поехали на БТР в болото в Литве

Сержант Дуэнес-младший прослужил в армии более семи лет, в том числе в Польше и Германии. Сержант Франко на службе более шести лет, в том числе в Корее и Германии. Рядовой Тайтано прослужил почти два года, в Форт-Стюарт (Джорджия), где базируется 3-я пехотная дивизия, он прибыл в октябре 2023 года.