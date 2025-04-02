Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подросток попал под машину в Хабаровском крае

Школьник перебегал дорогу на красный свет.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольске на проспекте Победы 15-летний подросток получил травмы после наезда автомобиля. Он пытался перебежать дорогу, нарушив правила. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

ДТП произошло вечером 31 марта в районе дома № 24. Водитель Toyota Carina ехал на разрешающий сигнал светофора, когда подросток выбежал на дорогу на красный. Машина не успела затормозить, и школьник оказался под колесами.

«Пострадавшего госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Сейчас проводится проверка, рассматривается вопрос о привлечении родителей к ответственности по статье КоАП РФ», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску.

24-летний водитель Toyota Carina с 2022 года девять раз привлекался к административной ответственности. Также у него отсутствовал полис ОСАГО, за что на него составлен протокол.