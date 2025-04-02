Бывшего полицейского убили в Таразе

Информация появилась в соцсетях. На распространяемых кадрах с места происшествия видно, что мужчина получил сильные удары по голове. Отмечается, что погибший раньше работал оперуполномоченным в Астане.
По информации пресс-службы Департамента полиции Жамбылской области, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины на территории одного из микрорайонов по статье «Убийство».
«Личность погибшего установлена. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию подозреваемого», — прокомментировали в полиции.
За последние дни это второй случай гибели человека, причастного к органам внутренних дел. Так, 31 марта сообщалось, что в съемной квартире нашли мертвого сотрудника полиции.