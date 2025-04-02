Израиль захотел расширить буферную зону в секторе Газа

Израильская армия намерена очистить территории от террористов, заявил Исраэль Кац.
Израиль намерен расширить буферную зону в секторе Газа. Об этом рассказал глава министерства обороны страны Исраэль Кац.
«Новые захваченные территории станут частью буферной зоны», — передает слова Каца газета The Times of Israel. Он добавил, что израильские войска продвинутся вперед, чтобы очистить территории от террористов и захватить обширные участки земли для безопасности страны.
Начиная с 18 марта, Армия обороны Израиля снова начала удары по Газе, после того как ХАМАС отказался принять американский план остановки огня и освобождения заложников, передает «Ридус». Премьер-министр Нетаньяху подчеркнул, что возобновление атак связано с этими событиями.
В свою очередь, представитель ХАМАС заявил, что это решение может негативно отразиться на израильских заложниках в Газе, сообщает RT. Перемирие, действовавшее до 1 марта, не привело к возобновлению боевых действий из-за попыток миротворцев организовать диалог. Однако Израиль уже прекратил поставки электроэнергии и закрыл доступ для гуманитарной помощи в сектор.