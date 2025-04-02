Израиль захотел расширить буферную зону в секторе Газа

В свою очередь, представитель ХАМАС заявил, что это решение может негативно отразиться на израильских заложниках в Газе, сообщает RT. Перемирие, действовавшее до 1 марта, не привело к возобновлению боевых действий из-за попыток миротворцев организовать диалог. Однако Израиль уже прекратил поставки электроэнергии и закрыл доступ для гуманитарной помощи в сектор.