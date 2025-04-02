В Хабаровске 16-летнюю студентку шантажировали угрозой для матери

В Хабаровске 16-летняя студентка оформила кредит, поверив злоумышленнику, который представился кредитным экспертом, hab.aif.ru.
В полицию обратилась 44-летняя женщина. Ее дочь — первокурсница техникума — получила звонок в мессенджере от неизвестного. Тот представился Артуром и сообщил, что на мать девушки оформили кредит. По его словам, чтобы отменить операцию, нужно создать «зеркальный» кредит с телефона матери.
Девушка тайно взяла телефон матери и оформила кредит на 198 тысяч рублей. После этого мошенник убедил ее перевести деньги по QR-коду на «безопасный счет», разделив сумму: часть с маминой карты, часть со своей. В итоге вся сумма ушла преступникам.
«Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Санкция предусматривает до 5 лет лишения свободы», — сообщил Сергей Субботин, врио заместителя начальника УМВД России по г. Хабаровску — начальника полиции.