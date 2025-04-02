В Хабаровске 16-летнюю студентку шантажировали угрозой для матери

В полицию обратилась 44-летняя женщина. Ее дочь — первокурсница техникума — получила звонок в мессенджере от неизвестного. Тот представился Артуром и сообщил, что на мать девушки оформили кредит. По его словам, чтобы отменить операцию, нужно создать «зеркальный» кредит с телефона матери.