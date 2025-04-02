Пять человек пострадали в ДТП в челябинском микрорайоне Чурилово

Пять человек пострадали в столкновении авто в челябинском микрорайоне Чурилово. Двое из них — несовершеннолетние. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
ДТП случилось 1 апреля в 19:32 рядом с домом № 22 на улице Осенней. Столкнулись Voyah Free, за рулём которого была 61-летняя женщина, и автомобиль ВАЗ, которым управлял 26-летний мужчина. В результате ДТП телесные повреждения получили оба водителя и трое пассажиров отечественной легковушки — двум из них ещё не исполнилось 18 лет.
Госавтоинспекторы установили, что за рулём автомобиля ВАЗ-21144 был водитель-бесправник. В отношении него составили административный протокол. Под административную статью попал и владелец авто — за передачу руля человеку, не имевшему права управлять машиной.