В Башкирии произошло 34 природных пожара

Всего с начала года зарегистрировано 34 загораний сухой травы на общей площади 45,8 га. Они произошли на территории Баймакского, Гафурийского, Давлекановского, Кугарчинского, Мелеузовского, Учалинского районов, Кумертау, Давлеканово, Салавата, Уфы. По два природных пожара пришлось на Уфимский район и Агидель, по три — на Ишимбайский, Альшеевский районы и Сибай. Четыре пожара зарегистрированы в Хайбуллинском районе и семь — в Абзелиловском.