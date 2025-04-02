В Башкирии произошло 34 природных пожара

За последние сутки в республике произошло девять возгораний сухой травы в Абзелиловском, Давлекановском, Ишимбайском, Кугарчинском, Мелеузовском, Учалинском районах, а также в Давлеканово, Салавате и Уфе. Все они ликвидированы. Общая площадь составила 8,12 га.
Всего с начала года зарегистрировано 34 загораний сухой травы на общей площади 45,8 га. Они произошли на территории Баймакского, Гафурийского, Давлекановского, Кугарчинского, Мелеузовского, Учалинского районов, Кумертау, Давлеканово, Салавата, Уфы. По два природных пожара пришлось на Уфимский район и Агидель, по три — на Ишимбайский, Альшеевский районы и Сибай. Четыре пожара зарегистрированы в Хайбуллинском районе и семь — в Абзелиловском.
«Все они ликвидированы, пострадавших нет», — подчеркнули спасатели.