Приморье полыхает: почти 1000 гектаров выгорело в регионе за сутки

За прошедшие сутки, вторник, 1 апреля, в Приморском крае бушевали пять природных пожаров, охвативших 971,2 гектара. Пожарные расчёты работали в усиленном режиме, выезжая на тушение палов сухой травы 30 раз. В борьбе с огнём участвовали 84 человека, задействовали десятки единиц спецтехники.
Как сообщили в региональном министерстве по делам ГОЧС, на землях иных категорий удалось ликвидировать четыре возгорания. Пламя вспыхнуло в Анучинском и Яковлевском округах, а также в Спасском муниципальном районе. Общая площадь этих пожаров составила 528 гектаров. На место происшествий выезжали 35 специалистов, применяя шесть единиц техники, чтобы не дать огню распространиться дальше.
Самый крупный пожар за сутки произошёл в Хасанском округе, на территории лечебно-оздоровительной местности «Ясное» в Гвоздево. Там огонь прошёл 443,2 гектара, угрожая лесным массивам и рекреационным зонам. На борьбу с огненной стихией были брошены 49 человек и 10 единиц техники. Спасатели работали с полной отдачей, чтобы как можно быстрее укротить разбушевавшееся пламя.
В Приморье продолжают действовать строгие меры пожарной безопасности. В 14 муниципалитетах введён особый противопожарный режим. Это касается:
Уссурийского городского округа;
городских округов Большой Камень и ЗАТО Фокино;
Октябрьского, Пограничного, Партизанского, Шкотовского, Лазовского, Ольгинского, Ханкайского, Хасанского и Хорольского муниципальных округов;
города Партизанска и Надеждинского района.
Режим повышенной готовности объявлен в шести муниципальных образованиях: Владивостокском, Находкинском, Артёмовском городских округах, а также в Михайловском, Дальнегорском и Тернейском муниципальных округах.
Власти края напоминают жителям о необходимости строго соблюдать требования пожарной безопасности. Разведение костров, сжигание мусора и любые работы с открытым огнём сейчас представляют серьёзную угрозу. Каждый неосторожный шаг может привести к новым пожарам, а значит, и к ещё более тяжёлым последствиям.