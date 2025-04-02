Приморье полыхает: почти 1000 гектаров выгорело в регионе за сутки

Как сообщили в региональном министерстве по делам ГОЧС, на землях иных категорий удалось ликвидировать четыре возгорания. Пламя вспыхнуло в Анучинском и Яковлевском округах, а также в Спасском муниципальном районе. Общая площадь этих пожаров составила 528 гектаров. На место происшествий выезжали 35 специалистов, применяя шесть единиц техники, чтобы не дать огню распространиться дальше.