7 вагонов с металлоломом сошли с рельсов в Красноярском крае

В Емельяновском районе Красноярского края произошел сход семи вагонов с металлоломом. Инцидент произошел около 09:00 местного времени (05:00 мск) в районе станции Зеледеево. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
«По предварительным данным, 7 вагонов, загруженных чёрным ломом металла, сошли с рельсов без опрокидывания. Движение поездов на данном участке задержано. Для восстановления путей к месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Ачинск и Красноярск», — сказано в сообщении ведомства.
Красноярская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также защиты прав пассажиров.
По данным Красноярской железной дороги, инцидент обошелся без человеческих жертв и угрозы для окружающей среды.
«Движение поездов временно перенаправлено на другие пути станции. На месте создан оперативный штаб для координации восстановительных работ», — уточнили в Telegram-канале компании.
Отмечается, что задержки в движении поездов минимальны.
Ранее в Амурской области вагоны грузового поезда сошли с рельсов и столкнулись с другим составом.