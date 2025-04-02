7 вагонов с металлоломом сошли с рельсов в Красноярском крае

«По предварительным данным, 7 вагонов, загруженных чёрным ломом металла, сошли с рельсов без опрокидывания. Движение поездов на данном участке задержано. Для восстановления путей к месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Ачинск и Красноярск», — сказано в сообщении ведомства.