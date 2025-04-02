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7 вагонов с металлоломом сошли с рельсов в Красноярском крае

Движение поездов на участке задержано.

Источник: Аргументы и факты

В Емельяновском районе Красноярского края произошел сход семи вагонов с металлоломом. Инцидент произошел около 09:00 местного времени (05:00 мск) в районе станции Зеледеево. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, 7 вагонов, загруженных чёрным ломом металла, сошли с рельсов без опрокидывания. Движение поездов на данном участке задержано. Для восстановления путей к месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Ачинск и Красноярск», — сказано в сообщении ведомства.

Красноярская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также защиты прав пассажиров.

По данным Красноярской железной дороги, инцидент обошелся без человеческих жертв и угрозы для окружающей среды.

«Движение поездов временно перенаправлено на другие пути станции. На месте создан оперативный штаб для координации восстановительных работ», — уточнили в Telegram-канале компании.

Отмечается, что задержки в движении поездов минимальны.

Ранее в Амурской области вагоны грузового поезда сошли с рельсов и столкнулись с другим составом.