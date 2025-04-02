МИД проверяет информацию о смерти казахстанца в Таиланде

«Авария произошла около 00:45 ночи и, несмотря на позднее время, сразу попала в новости из-за шокирующих обстоятельств произошедшего. Мотоциклист на Honda Forza двигался с такой скоростью, что от удара об мачту уличного освещения его тело разорвало на две части, о чем писали в Facebook* первые очевидцы. Утром спасатели фонда Kusoldharm опубликовали краткое сообщение о ДТП, в котором сказали, что погибший, как предполагается, мог быть гражданином России. В следующих новостных публикациях упоминался мобильный телефон погибшего с “надписями на экране на русском языке”, — пишет издание.