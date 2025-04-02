МИД проверяет информацию о смерти казахстанца в Таиланде

Газета «Новости Пхукета» в своем Telegram-канале сообщила о том, что 1 апреля в ДТП погиб мотоциклист, который оказался казахстанцем. Издание ссылается на больницу Vachira Phuket Hospital, которая якобы подтвердила его личность.
«Авария произошла около 00:45 ночи и, несмотря на позднее время, сразу попала в новости из-за шокирующих обстоятельств произошедшего. Мотоциклист на Honda Forza двигался с такой скоростью, что от удара об мачту уличного освещения его тело разорвало на две части, о чем писали в Facebook* первые очевидцы. Утром спасатели фонда Kusoldharm опубликовали краткое сообщение о ДТП, в котором сказали, что погибший, как предполагается, мог быть гражданином России. В следующих новостных публикациях упоминался мобильный телефон погибшего с “надписями на экране на русском языке”, — пишет издание.
По информации газеты, больница Vachira Phuket уже имеет подтвержденную информацию о личности погибшего — это гражданин Казахстана, живший и работавший на Пхукете. Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Министерства иностранных дел Казахстана. Там сообщили, что в данный момент ведомство пытается выяснить все обстоятельства и разобраться в ситуации.
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