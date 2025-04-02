Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов

Совместные усилия в обеспечении безопасности защищают от внешних угроз, заявил Лукашенко.
Глава Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с Днем единения народов. Белорусский лидер отметил значимость интеграционного проекта для развития обоих государств.
«Интеграционный проект наших стран способствовал обретению бесценного опыта в различных сферах государственного строительства, раскрытию огромного созидательного потенциала белорусской и российской экономик, формированию инструментов, позволяющих совместно решать широкий спектр задач любой сложности», — приводит слова Лукашенко официальный сайт президента Беларуси. Он подчеркнул, что совместные усилия в обеспечении безопасности, равных прав граждан и укреплении экономического сотрудничества служат защитой от внешних угроз.
Лукашенко также выразил уверенность в продолжении активного политического диалога и межправительственного взаимодействия, что будет способствовать эффективной реализации совместных инициатив. Кроме Путина, белорусский президент направил поздравления также другим высокопоставленным российским чиновникам.
Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов России и Беларуси, который был установлен в честь подписания в 1996 году договора об образовании Сообщества двух стран. В 1997 году последовал Договор о Союзе, направленный на укрепление братства и сотрудничества. В 1998 году подписаны документы о дальнейшей интеграции, подтверждающие стремление к объединению при сохранении суверенитета. Основано Союзное государство в 1999 году, и с тех пор между странами было заключено более 250 соглашений, охватывающих различные области.