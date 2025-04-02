Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов

Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов России и Беларуси, который был установлен в честь подписания в 1996 году договора об образовании Сообщества двух стран. В 1997 году последовал Договор о Союзе, направленный на укрепление братства и сотрудничества. В 1998 году подписаны документы о дальнейшей интеграции, подтверждающие стремление к объединению при сохранении суверенитета. Основано Союзное государство в 1999 году, и с тех пор между странами было заключено более 250 соглашений, охватывающих различные области.