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По делу главы Фонда капремонта Челябинской области задержан бизнесмен

По делу главы Фонда капремонта Челябинской области задержан бизнесмен, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

О новых коррупционных делах в сфере жилищного хозяйства сообщает региональное следственное управление.

Сообщается, что фигурантами стали бывший начальник центрального отдела службы технического заказчика специализированной некоммерческой организации — фонда "Региональный оператор.

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области", а также руководитель коммерческой организации.

Первого подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), второго — пунктом «б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).

По данным следствия, с января по апрель 2018 года бывший начальник центрального отдела службы технического заказчика Фонда получил от руководителя общества с ограниченной ответственностью взятку «в виде незаконной услуги имущественного характера на сумму не менее 740 тыс. рублей».

Взамен представитель Регоператора должен был внести в конкурсную документацию по замене лифтового оборудования требования, ограничивающего конкуренцию. Это позволило коммерческой организации беспрепятственно выиграть конкурсные процедуры и заключить подрядные договоры.

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по делу.

В настоящее время проведены обыски по местам жительства и работы одного из подозреваемых, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечении.

Добавим, речь идет о дополнительном эпизоде дела руководителя Фонда капремонта Виктора Тихоненко.

Ранее Центральный райсуд Челябинска отправил его в СИЗО на два месяца.

Тихоненко подозревается в превышении должностных полномочий при организации конкурса на ремонт крыши многоквартирного дома в Челябинске. Следствие считает, что подрядчику заплатили 6 млн рублей за работы, которые уже были проведены и оплачены по другому контракту.

В дальнейшем суд взял под стражу бывшего депутата Заксобрания Челябинской области и его подельника — Илью Бархатова и экс-начальника отдела закупок Фонда капремонта региона Андрея Шадрина. Они подозреваются в посредничестве при передаче денег и получении взяток на 5 млн соответственно.

Все преступления выявлены сотрудникам Управления Федеральной службы безопасности Челябинской области.