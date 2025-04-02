По делу главы Фонда капремонта Челябинской области задержан бизнесмен

Тихоненко подозревается в превышении должностных полномочий при организации конкурса на ремонт крыши многоквартирного дома в Челябинске. Следствие считает, что подрядчику заплатили 6 млн рублей за работы, которые уже были проведены и оплачены по другому контракту.