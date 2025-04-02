В МВД прокомментировали побег арестованного в Каскелене

25 октября полицейские сообщили о задержании беглеца. Подозреваемый снова был водворен в ИВС. По факту халатности со стороны сотрудников управления полиции Талгарского района было начато досудебное расследование. Кроме того, по результатам служебного расследования 12 сотрудников были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Начальник и ответственный сотрудник ИВС уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.