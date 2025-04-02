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В МВД прокомментировали побег арестованного в Каскелене

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха прокомментировал побег следственно-арестованного с территории суда в Каскелене, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Nur.kz

В кулуарах Мажилиса журналисты поинтересовались у Игоря Лепехи подробностями инцидента.

«Да, сбежал, возбуждено дело. Ищем, найдем. Возбуждено уголовное дело о халатности в отношении наших сотрудников», — рассказал замминистра.

Ранее стало известно, что 1 апреля с территории суда в Каскелене сбежал следственно-арестованный. В области ввели специальный план «Сирена».

Напомним: в декабре 2024 года заключенный сбежал из автомобиля конвоя в Алматы. По факту произошедшего была начата служебная проверка. Спустя две недели беглеца задержали.

Еще один громкий побег произошел в Талгаре в октябре прошлого года. 26-летний мужчина был задержан по подозрению в изнасиловании родной племянницы, которая жила с ним и бабушкой в одном доме. 21 октября он сбежал из ИВС Талгара.

25 октября полицейские сообщили о задержании беглеца. Подозреваемый снова был водворен в ИВС. По факту халатности со стороны сотрудников управления полиции Талгарского района было начато досудебное расследование. Кроме того, по результатам служебного расследования 12 сотрудников были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Начальник и ответственный сотрудник ИВС уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.