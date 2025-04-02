Двоих иностранцев поймали в аэропорту Челябинска с незадекларированными миллионами

Оба авиапассажира были остановлены инспекторами таможенного поста в «зеленом» коридоре в ходе выборочного контроля.
Они пересекли зеленую линию, тем самым заявив, что у них нет товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию.
Как выяснилось, 28-летний мужчина планировал вывезти в Душанбе свыше 1 млн рублей, деньги он спрятал в кармане куртки. Второй нарушитель — 33-летний мужчина — вернулся из столицы Таджикистана с аналогичной суммой в ручной клади.
Об оформлении таможенной декларации пассажиры якобы не знали, на аудиоинформирование и стенды с правилами внимания не обратили.
Суммарно свыше 400 тыс. рублей стали предметом правонарушений. На обоих граждан возбуждены дела о правонарушениях по статье 16.4 КоАП РФ.
«В соответствии с действующим законодательством, перемещение денежных средств в рублях разрешено без ограничений по сумме. Однако важно отметить, если объем наличных превышает в эквиваленте 10 тыс. долларов США, пассажир обязан заполнить таможенную декларацию. Рекомендуем всем путешественникам ознакомиться с требованиями, чтобы избежать затруднений при прохождении таможенного контроля», — комментирует начальник таможенного поста Аэропорт Баландино Александр Гордеев.