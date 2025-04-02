Двоих иностранцев поймали в аэропорту Челябинска с незадекларированными миллионами

«В соответствии с действующим законодательством, перемещение денежных средств в рублях разрешено без ограничений по сумме. Однако важно отметить, если объем наличных превышает в эквиваленте 10 тыс. долларов США, пассажир обязан заполнить таможенную декларацию. Рекомендуем всем путешественникам ознакомиться с требованиями, чтобы избежать затруднений при прохождении таможенного контроля», — комментирует начальник таможенного поста Аэропорт Баландино Александр Гордеев.