Глаз девочки, рядом с которым вытащили ручку, не пострадал

В городскую больницу Дальнереченска 1 апреля была доставлена несовершеннолетняя девочка, получившая травму верхней части скуловой кости.
В процессе госпитализации пациентке была проведена компьютерная томография, после чего её осмотрели врачи разных специальностей: офтальмолог, хирург и реаниматолог. Также были организованы консультации с врачами Территориального центра медицины катастроф и профильными специалистами краевой клинической больницы № 2, где функционируют отделения офтальмологии и челюстно-лицевой хирургии.
После осмотра пациентку направили в больницу рыбаков. Ей была успешно проведена операция, в ходе которой глаз не пострадал.
Сейчас рассматривается возможность удаления фрагмента пластика из мягких тканей лица. Состояние пациентки находится под постоянным контролем.