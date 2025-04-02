Глаз девочки, рядом с которым вытащили ручку, не пострадал

В процессе госпитализации пациентке была проведена компьютерная томография, после чего её осмотрели врачи разных специальностей: офтальмолог, хирург и реаниматолог. Также были организованы консультации с врачами Территориального центра медицины катастроф и профильными специалистами краевой клинической больницы № 2, где функционируют отделения офтальмологии и челюстно-лицевой хирургии.