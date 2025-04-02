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Глаз девочки, рядом с которым вытащили ручку, не пострадал

Об этом сообщили врачи городской больницы Дальнереченска.

Источник: Соцсети

В городскую больницу Дальнереченска 1 апреля была доставлена несовершеннолетняя девочка, получившая травму верхней части скуловой кости.

В процессе госпитализации пациентке была проведена компьютерная томография, после чего её осмотрели врачи разных специальностей: офтальмолог, хирург и реаниматолог. Также были организованы консультации с врачами Территориального центра медицины катастроф и профильными специалистами краевой клинической больницы № 2, где функционируют отделения офтальмологии и челюстно-лицевой хирургии.

После осмотра пациентку направили в больницу рыбаков. Ей была успешно проведена операция, в ходе которой глаз не пострадал.

Сейчас рассматривается возможность удаления фрагмента пластика из мягких тканей лица. Состояние пациентки находится под постоянным контролем.