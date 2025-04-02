В Красноярском крае девять вагонов сошли с путей

КРАСНОЯРСК, 2 апр — РИА Новости. Девять вагонов грузового состава сошли с путей в районе станции Зеледеево Красноярской железной дороги, инцидент повлиял на задержку поездов, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.
«Сегодня около 09:00 (05:00 мск) местного времени на путях общего пользования в районе станции Зеледеево Красноярской железной дороги в Емельяновском районе Красноярского края произошел сход с пути 9 вагонов, груженых черным ломом металла, без их опрокидывания… Допущена задержка движения поездов», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, к месту направлены поезда со станций Ачинск и Красноярск для восстановления движения. Следователи проводят доследственную проверку по статье 263 УК РФ «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
В сообщении пресс-службы КрасЖД уточняется, что для координации восстановительных работ создан оперативный штаб.
«Движение поездов организовано по другим путям станции… Ожидаются задержки пассажирских поездов», — говорится в сообщении.