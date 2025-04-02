В Красноярском крае девять вагонов сошли с путей

«Сегодня около 09:00 (05:00 мск) местного времени на путях общего пользования в районе станции Зеледеево Красноярской железной дороги в Емельяновском районе Красноярского края произошел сход с пути 9 вагонов, груженых черным ломом металла, без их опрокидывания… Допущена задержка движения поездов», — говорится в сообщении.