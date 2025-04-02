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Тело мужчины нашли в сгоревшем авто в Алматинской области

Обгоревшие останки человека в сгоревшем автомобиле нашли в Карасайском районе, передает агентство Kazinform.

Источник: ДП Алматы

В соцсетях распространяется видео с места происшествия. Сообщается, что обгоревшие останки в сгоревшем авто обнаружили 31 марта у зоны отдыха.

Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, по факту убийства начато досудебное расследование.

— В ходе оперативно-разыскных мероприятий по «горячим следам» установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания 43-летний подозреваемый. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств преступления, — прокомментировали в пресс-службе ДП.

Подробности убийства не сообщаются, однако в посте утверждается, что подозреваемый убил мужчину из-за бизнес-конфликта. Затем он якобы попытался скрыть следы, сжёг тело вместе с автомобилем.