Тело мужчины нашли в сгоревшем авто в Алматинской области

— В ходе оперативно-разыскных мероприятий по «горячим следам» установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания 43-летний подозреваемый. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств преступления, — прокомментировали в пресс-службе ДП.