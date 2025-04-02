В Реже с крыши дома сорвался рабочий, он был без страховки

— 20 марта 2025 года работник спускал пиломатериалы с крыши дома без использования механизированной техники, в отсутствие предохранительного пояса и страховочного каната, на кровле дома отсутствовало ограждение. Были нарушены правила охраны труда и строительные нормы. В результате мужчина, зацепившись курткой за гвоздь, упал с крыши двухэтажного дома и получил множественные переломы, — пояснили в ведомстве.