В Реже с крыши дома сорвался рабочий, он был без страховки

В Реже с крыши многоквартирного дома № 3 по ул. Победы сорвался рабочий. По данным Свердловской прокуратуры, мужчина выполнял ремонтные работы был без страховки.
— 20 марта 2025 года работник спускал пиломатериалы с крыши дома без использования механизированной техники, в отсутствие предохранительного пояса и страховочного каната, на кровле дома отсутствовало ограждение. Были нарушены правила охраны труда и строительные нормы. В результате мужчина, зацепившись курткой за гвоздь, упал с крыши двухэтажного дома и получил множественные переломы, — пояснили в ведомстве.
Капитальный ремонт в доме выполнял ООО «РС-Монолит». Прокуратура провела проверку. В следственном комитете возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека).