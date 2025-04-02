16 пожаров потушили в Свердловской области за сутки, погиб один человек

В Артемовском на улице 2-я Северная горели частный жилой дом и надворные постройки на площади 88 «квадратов». Сотрудники МЧС спасли четырех человек, в том числе одного ребенка. Пожар потушили за 53 минуты 17 спасателей на четырех спецмашинах, пострадавших нет.