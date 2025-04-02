16 пожаров потушили в Свердловской области за сутки, погиб один человек

За минувшие сутки на Среднем Урале спасатели ликвидировали 16 пожаров, 10 из которых произошли в жилом секторе. Спасены четыре человека, погиб один, сообщает региональное МЧС.
Так, накануне в Екатеринбурге на Сибирском тракте в СТ «Спутник» горели садовый дом и надворные постройки на площади 100 квадратных метров.
«Пожарные при разборке сгоревших конструкций обнаружили одного погибшего. На месте работали 18 специалистов и 5 единиц техники», — рассказали в ведомстве. Огонь потушили за 72 минуты.
В Артемовском на улице 2-я Северная горели частный жилой дом и надворные постройки на площади 88 «квадратов». Сотрудники МЧС спасли четырех человек, в том числе одного ребенка. Пожар потушили за 53 минуты 17 спасателей на четырех спецмашинах, пострадавших нет.
В селе Троицком на улице Ленина горела частная баня на площади 25 квадратных метров. С огнем в течение 15 минут боролись 8 специалистов на двух единицах спецтехники. Пострадавших нет.
В Екатеринбурге на улице Новоспасская горело неэксплуатируемое строение на площади 20 «квадратов». Пожар потушили за 16 минут 9 спасателей на двух спецмашинах.