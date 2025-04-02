Коммерсант и коммунальщик в Челябинске стали фигурантами дел о коррупции

«В отношении бывшего начальника центрального отдела службы Регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области возбуждено уголовное дело по п. “в” ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Также возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации по п. “б” ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере)», — сказано в сообщении.
Преступления были выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. По данным следствия, с января по апрель 2018 года коммунальщик получил от коммерсанта взятку в виде незаконной услуги на сумму не менее 740 тыс. рублей. Эту услугу оказали за внесение в конкурсную документацию по замене лифтового оборудования требований, которые ограничили конкуренцию.