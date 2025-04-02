Иркутянка унесла из ночного клуба чужую сумку и вещи

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В полицию обратилась девушка, которая рассказала, что отдыхала с компанией друзей в одном из ночных клубов. Она оставила сумку с документами и золотой цепочкой на барной стойке и отлучилась. Вернувшись, пострадавшая сумку не нашла.
По камерам видеонаблюдения была установлена предполагаемая похитительница. Её просят прийти в полицию для дачи пояснений по делу.
Всех, кто узнал девушку, просят позвонить по телефонам: 8 (924) 83−40−397,