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Иркутянка унесла из ночного клуба чужую сумку и вещи

Сотрудники полиции Иркутска разыскивают девушку, которая вышла из ночного клуба с чужой сумкой и личными вещами.

Источник: ГУ МВД

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В полицию обратилась девушка, которая рассказала, что отдыхала с компанией друзей в одном из ночных клубов. Она оставила сумку с документами и золотой цепочкой на барной стойке и отлучилась. Вернувшись, пострадавшая сумку не нашла.

По камерам видеонаблюдения была установлена предполагаемая похитительница. Её просят прийти в полицию для дачи пояснений по делу.

Всех, кто узнал девушку, просят позвонить по телефонам: 8 (924) 83−40−397, 8 (3952) 29−21−40 или 02 (102 с любого сотового оператора связи).