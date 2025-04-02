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Женщина-водитель Volkswagen влетела в трамвай, после ДТП с легковушкой в Минске

В Минске женщина-водитель Volkswagen проехала на красный свет, спровоцировала ДТП и влетела в трамвай.

Источник: Комсомольская правда

Женщина-водитель Volkswagen влетела в трамвай, после ДТП с легковушкой в Минске. Подробности сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, 1 апреля примерно в 12.45 50-летня женщина-водитель, находившаяся за рулем автомобиля Volkswagen, ехала по улице Плеханова. Она выехала на перекресток с улицей Тухачевского на красный свет и врезалась в автомобиль BYD, который ехал через названный перекресток на зеленый свет. От удара машину Volkswagen отбросило в остановившийся трамвай.

В ведомстве отметили, что никто не пострадал, у транспортных средств только механические повреждения.

Тем временем в Минске милиция задержала повара заведения из-за тайника в изголовье кровати.

Ранее МВД Беларуси сообщило, что три сотрудника БЖД задержаны за взятки, им грозит до 15 лет.

Кроме того, водитель квадроцикла погиб под Смолевичами, врезавшись в металлические ворота.