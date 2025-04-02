Женщина-водитель Volkswagen влетела в трамвай, после ДТП с легковушкой в Минске

Согласно предварительным данным, 1 апреля примерно в 12.45 50-летня женщина-водитель, находившаяся за рулем автомобиля Volkswagen, ехала по улице Плеханова. Она выехала на перекресток с улицей Тухачевского на красный свет и врезалась в автомобиль BYD, который ехал через названный перекресток на зеленый свет. От удара машину Volkswagen отбросило в остановившийся трамвай.