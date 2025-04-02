Житель Красноярска, заставлявший падчерицу воровать алкоголь, получил срок

«Злоумышленник приходил с ребенком в магазин и складывал в школьный рюкзак спиртное. Затем девочка с ранцем выходила из торговой точки. Чтобы не привлекать к себе внимания, иногда он покупал недорогие продукты питания, за которые рассчитывался на кассе. Полицейскими установлено, что с января по март 2023 года красноярец 5 раз привлекал ребенка к аналогичным преступлениям», — говорится в сообщении.