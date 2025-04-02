Житель Красноярска, заставлявший падчерицу воровать алкоголь, получил срок

КРАСНОЯРСК, 2 апр — РИА Новости. Красноярца приговорили к 11 годам колонии строгого режима за то, что под угрозой расправы заставлял 7-летнюю дочь своей гражданской супруги совершать кражи алкоголя из магазинов, сообщает краевой главк МВД.
По данным ведомства, ранее судимый 33-летний житель Красноярска с января по март 2023 года пять раз использовал 7-летнюю девочку для краж спиртного для дальнейшей перепродажи. Мужчина заставлял воровать девочку под угрозой физической расправы, угрозам подвергалась и мать девочки.
«Злоумышленник приходил с ребенком в магазин и складывал в школьный рюкзак спиртное. Затем девочка с ранцем выходила из торговой точки. Чтобы не привлекать к себе внимания, иногда он покупал недорогие продукты питания, за которые рассчитывался на кассе. Полицейскими установлено, что с января по март 2023 года красноярец 5 раз привлекал ребенка к аналогичным преступлениям», — говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина был задержан сотрудниками охраны в одном из супермаркетов Свердловского района, когда пытался вынести алкоголь на сумму почти 3 тысячи рублей с помощью девочки. Суд признал мужчину виновным, отменил условное осуждение по приговору от 2020 года за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и приговорил к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.