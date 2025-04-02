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При пожаре в Богучанском районе погибла 70-летняя женщина

В деревне Беляки Красноярского края загорелся двухквартирный деревянный жилой дом.

Источник: МЧС РФ

Утром 2 апреля в деревне Беляки Богучанского района загорелся двухквартирный деревянный дом на площади 204 квадратных метра. Как сообщили в МЧС Красноярского края, с огнем боролись десять человек и три единицы техники.

При пожаре погибла 70-летняя женщина. По словам спасателей, сельчанка успела вовремя эвакуироваться из дома, но вспомнила, что забыла документы.

— Спохватившись, она бросилась в здание, а выйти уже не смогла, — добавили в ведомстве.

Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.

Специалисты напоминают: ни в коем случае нельзя возвращаться в горящее помещение за документами и вещами.