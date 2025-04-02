При пожаре в Богучанском районе погибла 70-летняя женщина

Утром 2 апреля в деревне Беляки Богучанского района загорелся двухквартирный деревянный дом на площади 204 квадратных метра. Как сообщили в МЧС Красноярского края, с огнем боролись десять человек и три единицы техники.
При пожаре погибла 70-летняя женщина. По словам спасателей, сельчанка успела вовремя эвакуироваться из дома, но вспомнила, что забыла документы.
— Спохватившись, она бросилась в здание, а выйти уже не смогла, — добавили в ведомстве.
Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.
Специалисты напоминают: ни в коем случае нельзя возвращаться в горящее помещение за документами и вещами.