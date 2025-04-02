В Башкирии разнорабочий скончался от удара доской в живот.

60-летний работник ООО «Обзор» получил смертельную травму в Иглинском районе. Гострудинспекция в Башкирии уже приступила к расследованию несчастного случая на рабочем месте. По данным ведомства, трагедия произошла 27 марта на производственной площадке предприятия при выполнении работ по сортировке и подаче горбыля в станок. После загрузки заготовки в механизм её вдруг выбросило, из-за чего разнорабочий получил удар доской в живот. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.