В Иркутске задержаны организаторы схемы незаконной миграции более 230 человек

В Иркутске задержаны организаторы схемы незаконной миграции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Две женщины из областного центра за деньги заключали с иностранцами подложные трудовые договоры. Эти документы затем использовались для легализации пребывания более 230 мигрантов на территории города.
— Оперативниками при участии сотрудников Росгвардии по местам жительства подозреваемых проведены обыски. В результате изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение, — поделилась Ирина Волк.
Незаконную схему удалось пресечь благодаря совместной работе полицейских и УФСБ России региона. Сейчас заведено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы до 10 лет. Женщинам уже избрали меру пресечения. Одна находится под подпиской о невыезде, а другая получила обязательство о явке.