В Иркутске задержаны организаторы схемы незаконной миграции более 230 человек

Незаконную схему удалось пресечь благодаря совместной работе полицейских и УФСБ России региона. Сейчас заведено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы до 10 лет. Женщинам уже избрали меру пресечения. Одна находится под подпиской о невыезде, а другая получила обязательство о явке.