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В Ростове-на-Дону на улице Набережной сгорел частный дом

Вечером 1 апреля в Ростове на Западном сгорел частный дом.

Возгорание произошло на улице Набережной, 253.

Огонь уничтожил около 60 квадратных метров. С пламенем боролись 19 спасателей. Было задействовано пять единиц спецтехники.

В донском ГУ МЧС заявили, что в ЧП никто не пострадал.