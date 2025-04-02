В Ростове-на-Дону на улице Набережной сгорел частный дом

Возгорание произошло на улице Набережной, 253.
Огонь уничтожил около 60 квадратных метров. С пламенем боролись 19 спасателей. Было задействовано пять единиц спецтехники.
В донском ГУ МЧС заявили, что в ЧП никто не пострадал.
Вечером 1 апреля в Ростове на Западном сгорел частный дом.
Возгорание произошло на улице Набережной, 253.
Огонь уничтожил около 60 квадратных метров. С пламенем боролись 19 спасателей. Было задействовано пять единиц спецтехники.
В донском ГУ МЧС заявили, что в ЧП никто не пострадал.