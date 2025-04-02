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Мастер «Уфимского завод резервуарных и металлических конструкций» допустил к работе пьяного мужчину, и он погиб

Мастера уфимского завода осудят за гибель пьяного работника.

Источник: Комсомольская правда

39-летний мастер производственного цеха «Уфимского завод резервуарных и металлических конструкций» предстанет перед. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, его обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В минувшем октябре мужчина допустил к работе на листоправильном станке слесаря по сборке металлоконструкций, который был пьян. При этом эксплуатация данного оборудования не входила в обязанности потерпевшего. В ходе работы металлическая заготовка сместилась и придавила ногу работника. От полученной травмы мужчина скончался в больнице.

Обвиняемый признал вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Орджоникидзевский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

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