Мастер «Уфимского завод резервуарных и металлических конструкций» допустил к работе пьяного мужчину, и он погиб

В минувшем октябре мужчина допустил к работе на листоправильном станке слесаря по сборке металлоконструкций, который был пьян. При этом эксплуатация данного оборудования не входила в обязанности потерпевшего. В ходе работы металлическая заготовка сместилась и придавила ногу работника. От полученной травмы мужчина скончался в больнице.