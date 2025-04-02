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Власти Самары назвали сезонным процессом гибель рыбы в парке 50-летия Октября

В мэрии прокомментировали массовую гибель рыбы в парке 50-летия Октября в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Самары прокомментировали ситуацию по поводу массовой гибели рыбы в озере в парке 50-летия Октября. Городские власти отметили, что там наблюдается сезонный замор рыбы.

«Это естественный процесс, который происходит в разное время года из-за сокращения содержания кислорода в водоемах и их обмелении. В этом году в парке 50-летия Октября будет запущена скважина для подпитки озера», — рассказали в мэрии.

Напомним, большое количество погибшей рыбы лежит на поверхности обмельчавшего водоема. Местные жители уверены, что она погибла из-за плохого состояния озера. Напомним, в конце марта на Волге у самарской набережной плавало большое количество уток.