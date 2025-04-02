Из горящего жилого дома под Самарой 2 апреля эвакуировали четырех человек

Утром 2 апреля в Кинеле произошел крупный пожар. На улице Киевской загорелся жилой дом, об этом стало известно в 09.15, рассказали в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
— Оперативно на место вызова выехали дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 14 и № 82, — уточнила пресс-служба учреждения.
Пожар охватил 100 квадратных метров. Огонь локализовали в 09.30, но полностью справиться с ним пока не удалось, пожарные продолжают работать на месте ЧП.
Из горящего дома эвакуировали четырех человек, так что обошлось без погибших и пострадавших. В причинах пожара предстоит разобраться экспертам.