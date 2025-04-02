Жительница Башкирии, разыскивая брата, нарвалась на мошенников.

В полицию Нефтекамска обратилась 59-летняя местная жительница. Она рассказала, что разыскивала без вести пропавшего брата. В интернете она просматривала различные сайты. На одном из них прошла по ссылке, которая вывела ее на групповой чат в мессенджере. Женщина в поисках какой-либо информации о родственнике открывала и загружала файлы, размещенные в чате.