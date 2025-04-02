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Жительница Башкирии, разыскивая брата, нарвалась на мошенников

Жительница Башкирии, разыскивая брата, нарвалась на мошенников.

Источник: Башинформ

В полицию Нефтекамска обратилась 59-летняя местная жительница. Она рассказала, что разыскивала без вести пропавшего брата. В интернете она просматривала различные сайты. На одном из них прошла по ссылке, которая вывела ее на групповой чат в мессенджере. Женщина в поисках какой-либо информации о родственнике открывала и загружала файлы, размещенные в чате.

Затем ночью на ее телефон стали поступать с незнакомых номеров звонки и сообщения. Наутро заявительница заметила сообщения от микрофинансовых организаций об оформленных на нее займах. Обеспокоенная этим фактом нефтекамка открыла личный кабинет на портале «Госуслуги», узнала о взломе аккаунта, а в приложении онлайн-банка обнаружила незаконное списание — более 5 тысяч рублей.

В полиции предупредили, что мошенники активно используют различные сайты и мессенджеры, где распространяют завирусованные файлы, открывающие им доступ к различным приложениям граждан. Поэтому не нужно переходить по подозрительным ссылкам.