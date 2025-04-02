Полицейские, которых сняли на видео белорусские туристы, уволены — МВД Казахстана

АСТАНА, 2 апр — Sputnik. Полицейские, которых сняли белорусские туристы, уволены. Об этом журналистам заявил замглавы МВД Казахстана Игорь Лепеха.
«Мы проводим сейчас проверку, возбудили дело. Эти сотрудники на сегодняшний день уволены», — сказал Игорь Лепеха.
Туристы из Беларуси опубликовали в соцетях видеоролик из Туркестанской области, в котором говорят, что казахстанские полицейские на трассе «Шымкент — Самара» требовали у них 200 тысяч тенге (400 долларов). Якобы в связи с тем, что у них нет казахстанского техосмотра.
После резонанса в Интернете, МВД заинтересовалось этим случаем. Было возбуждено уголовное дело, а в отношении руководства соответствующего подразделения началось служебное расследование.