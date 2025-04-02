Полицейские, которых сняли на видео белорусские туристы, уволены — МВД Казахстана

Туристы из Беларуси опубликовали в соцетях видеоролик из Туркестанской области, в котором говорят, что казахстанские полицейские на трассе «Шымкент — Самара» требовали у них 200 тысяч тенге (400 долларов). Якобы в связи с тем, что у них нет казахстанского техосмотра.