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В аэропорту Ташкента задержали «любителя Pringles» с контрабандой медикаментов на 119 миллионов сумов

Vaib.uz (Узбекистан. 2 апреля). В Международном аэропорту Ташкента таможенники вновь пресекли попытку провоза нелегальных лекарств.

Пассажир, прилетевший из Шарм-эль-Шейха (Египет), привлёк внимание сотрудников таможенного контроля своим внушительным багажом, набитым… чипсами Pringles. На первый взгляд — обычный турист, явно неравнодушный к картофельным снекам.

Однако при более тщательной проверке выяснилось, что перед ними не фанат закусок, а находчивый контрабандист, который использовал упаковки от чипсов для нелегального ввоза лекарств.

Внутри банок вместо привычных хрустящих ломтиков оказались разнообразные медикаменты. Причём никаких документов, подтверждающих законность их ввоза, у пассажира не оказалось. Общая стоимость спрятанных препаратов превысила 119 миллионов сумов.

Сотрудники таможни напомнили, что ввоз лекарственных средств в Узбекистан регулируется строгими правилами, и за нарушение установленных процедур предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной. В настоящее время по факту проводится проверка.