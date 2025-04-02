В аэропорту Ташкента задержали «любителя Pringles» с контрабандой медикаментов на 119 миллионов сумов

Пассажир, прилетевший из Шарм-эль-Шейха (Египет), привлёк внимание сотрудников таможенного контроля своим внушительным багажом, набитым… чипсами Pringles. На первый взгляд — обычный турист, явно неравнодушный к картофельным снекам.
Однако при более тщательной проверке выяснилось, что перед ними не фанат закусок, а находчивый контрабандист, который использовал упаковки от чипсов для нелегального ввоза лекарств.
Внутри банок вместо привычных хрустящих ломтиков оказались разнообразные медикаменты. Причём никаких документов, подтверждающих законность их ввоза, у пассажира не оказалось. Общая стоимость спрятанных препаратов превысила 119 миллионов сумов.
Сотрудники таможни напомнили, что ввоз лекарственных средств в Узбекистан регулируется строгими правилами, и за нарушение установленных процедур предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной. В настоящее время по факту проводится проверка.