Часть проспекта Независимости подтопило возле Национальной библиотеки

МИНСК, 2 апр — Sputnik. Часть дороги на проспекте Независимости около Национальной библиотеки оказалась подтоплена в среду.
Как пояснили Минскводоканале, это произошло из-за повреждения труб строительной организацией во время работ.
«В связи с повреждением строительной организацией при производстве работ водопроводной сети Д 1000 мм 02.04.2025 в 08:29 произошло подтопление проезжей части проспекта Независимости в районе Национальной библиотеки», — сообщили в учреждении.
Оперативные бригады УП «Минскводоканал» проводят работы по локализации повреждения.
В Минскводоканале принесли извинения за причиненные неудобства.