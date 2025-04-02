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Часть проспекта Независимости подтопило возле Национальной библиотеки

Часть дороги на проспекте Независимости около Национальной библиотеки оказалась подтоплена в среду.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 апр — Sputnik. Часть дороги на проспекте Независимости около Национальной библиотеки оказалась подтоплена в среду.

Как пояснили Минскводоканале, это произошло из-за повреждения труб строительной организацией во время работ.

«В связи с повреждением строительной организацией при производстве работ водопроводной сети Д 1000 мм 02.04.2025 в 08:29 произошло подтопление проезжей части проспекта Независимости в районе Национальной библиотеки», — сообщили в учреждении.

Оперативные бригады УП «Минскводоканал» проводят работы по локализации повреждения.

В Минскводоканале принесли извинения за причиненные неудобства.