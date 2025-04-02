В Хорезме погиб 20-летний парень, задохнувшись в бензоцистерне на АЗС

По данным следствия, молодой человек вместе с сотрудником АЗС проводил очистку резервуара изнутри. Он первым спустился по лестнице внутрь, чтобы вручную убрать остатки топлива. Однако в процессе работ потерял сознание — предположительно, из-за вдыхания токсичных паров и остатков бензина.
Второй рабочий, заметив, что его напарник не подаёт признаков жизни, попытался спуститься за ним, но сам начал задыхаться. Ему удалось выбраться благодаря помощи других сотрудников, находившихся поблизости. А вот молодого парня спасти не удалось — он скончался на месте.
По словам представителей прокуратуры, погибший уже не в первый раз участвовал в таких работах — в прошлом году вместе с отцом они четырежды чистили цистерны на этой же заправке, получая за каждую от 100 до 150 тысяч сумов.
По факту происшествия начато расследование. Следствие выясняет, были ли соблюдены нормы безопасности, кто дал разрешение на проведение работ и почему очистка проводилась без соответствующей защиты и технического контроля.