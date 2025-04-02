Выжившая при крушении батискафа врач из Татарстана пережила клиническую смерть

По словам Валиуллиной, это событие она пережила очень тяжело. Семья прошла через то, что врагу не пожелаешь. В настоящее время врач желает поскорее восстановиться. При крушении пострадали и ее дети, которым 10 и 15 лет. Женщина благодарна докторам Египта, которые ее спали и оказали необходимую помощь. Она добавила, что ее муж погиб, героически спасая людей. Для семьи — это большая трагедия.