Выжившая при крушении батискафа врач из Татарстана пережила клиническую смерть

Выжившая при крушении батискафа в Египте врач Уссурийской ЦРБ Татарстана Кристина Валиуллина пережила клиническую смерть. Об этом она рассказала в ходе интервью РЕН ТВ.
По словам Валиуллиной, это событие она пережила очень тяжело. Семья прошла через то, что врагу не пожелаешь. В настоящее время врач желает поскорее восстановиться. При крушении пострадали и ее дети, которым 10 и 15 лет. Женщина благодарна докторам Египта, которые ее спали и оказали необходимую помощь. Она добавила, что ее муж погиб, героически спасая людей. Для семьи — это большая трагедия.
Напомним, утром 27 марта около берегов Хургады (Египет) произошло крушение прогулочного батискафа. На его борту находилось 45 человек. Предварительно, погибли семеро туристов. Среди них четверо из России. В этот список изначально попала и супружеская пара из татарстанского поселка Уруссу — 40-летний Равиль и 38-летняя Кристина Валиуллины.