Мошенники выманили у пенсионерки из Мозыря почти Br11 тыс

В милицию обратилась 67-летняя жительница Мозыря и рассказала, что после разговора якобы с представителем компании МТС с ее счета исчезла крупная сумма. Звонивший в мессенджере пояснил, что через ее личный кабинет в приложении МТС происходят мошеннические действия. Позже в мессенджере позвонил лжесотрудник финансовой милиции и порекомендовал установить мобильное приложение Anydesk. Он сообщил, что нужно задекларировать все имеющиеся денежные средства — положить на банковский счет.