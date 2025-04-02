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Мошенники выманили у пенсионерки из Мозыря почти Br11 тыс

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мошенники выманили у пенсионерки из Мозыря почти Br11 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Источник: БЕЛТА

В милицию обратилась 67-летняя жительница Мозыря и рассказала, что после разговора якобы с представителем компании МТС с ее счета исчезла крупная сумма. Звонивший в мессенджере пояснил, что через ее личный кабинет в приложении МТС происходят мошеннические действия. Позже в мессенджере позвонил лжесотрудник финансовой милиции и порекомендовал установить мобильное приложение Anydesk. Он сообщил, что нужно задекларировать все имеющиеся денежные средства — положить на банковский счет.

После всех действий лжесотрудник прекратил разговор, а доверчивая жительница Мозыря лишилась почти Br11 тыс.

Милиция призывает всех быть более бдительными и внимательными, отвечая на незнакомые телефонные номера. «Ни под каким предлогом не передавайте персональные данные, пароли от банкингов, коды из СМС-сообщений, не выполняйте по просьбе третьих лиц действия, касающиеся финансов, не устанавливайте никаких приложений, если вы ничего не знаете об их функциях», — отметили в ведомстве.