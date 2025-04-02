На минувшей неделе жители Дона отдали телефонным мошенникам более 15 млн рублей

В частности, жертвой мошенников стала жительница Пролетарского района Ростова-на-Дону, которой поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником брокерской компании. Под предлогом дополнительного заработка злоумышленник убедил женщину перейти по ссылке на фишинговый сайт и перевести более 6 млн руб. на банковские счета мошенников.