Наркоконтроль изъял около 1 кг психотропа при задержании закладчика в Витебске

Менее месяца назад 31-летний житель Минска нашел преступную подработку в интернете. Первым его заданием стало размещение закладок в столице, после чего по указанию куратора мужчина отправился в северный регион. В лесном массиве Витебского района забрал оптовую партию товара, в съемной квартире расфасовал на мелкие и раскладывал на территории города.