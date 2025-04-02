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Наркоконтроль изъял около 1 кг психотропа при задержании закладчика в Витебске

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наркоконтроль изъял около 1 кг психотропа при задержании закладчика в Витебске. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Менее месяца назад 31-летний житель Минска нашел преступную подработку в интернете. Первым его заданием стало размещение закладок в столице, после чего по указанию куратора мужчина отправился в северный регион. В лесном массиве Витебского района забрал оптовую партию товара, в съемной квартире расфасовал на мелкие и раскладывал на территории города.

По месту его проживания и в тайниках обнаружено около 1 кг особо опасного психотропного вещества 4-СМС.

Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.