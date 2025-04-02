Наркоконтроль изъял около 1 кг психотропа при задержании закладчика в Витебске

Менее месяца назад 31-летний житель Минска нашел преступную подработку в интернете. Первым его заданием стало размещение закладок в столице, после чего по указанию куратора мужчина отправился в северный регион. В лесном массиве Витебского района забрал оптовую партию товара, в съемной квартире расфасовал на мелкие и раскладывал на территории города.
По месту его проживания и в тайниках обнаружено около 1 кг особо опасного психотропного вещества 4-СМС.
Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.