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В Минске 12-летний школьник на велосипеде попал в больницу после ДТП с Nissan

В Минске водитель Nissan сбил 12-летнего школьника на велосипеде.

Источник: Комсомольская правда

В Минске 12-летний школьник на велосипеде попал в больницу после ДТП с Nissan. Об этом сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, 1 апреля, во вторник, около 20.30 78-летний водитель Nissan ехал по проспекту Газеты «Звезда». Осуществляя поворот налево на улицу Алибегова он не пропустил и сбил 12-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть на зеленый свет.

В ГАИ акцентировали внимание, что несовершеннолетний ехал на велосипеде без сопровождения взрослых. Уточняется, что школьник был доставлен в больницу для обследования.

Ранее женщина-водитель Volkswagen влетела в трамвай, после ДТП с легковушкой в Минске.

Тем временем «Минскводоканал» сообщил, что проезжая часть подтоплена на проспекте Независимости.

А еще Минтруда Беларуси сказало, что несовершеннолетние могут заработать 726 рублей.