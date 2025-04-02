В Минске 12-летний школьник на велосипеде попал в больницу после ДТП с Nissan. Об этом сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, 1 апреля, во вторник, около 20.30 78-летний водитель Nissan ехал по проспекту Газеты «Звезда». Осуществляя поворот налево на улицу Алибегова он не пропустил и сбил 12-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть на зеленый свет.
В ГАИ акцентировали внимание, что несовершеннолетний ехал на велосипеде без сопровождения взрослых. Уточняется, что школьник был доставлен в больницу для обследования.
Ранее женщина-водитель Volkswagen влетела в трамвай, после ДТП с легковушкой в Минске.
Тем временем «Минскводоканал» сообщил, что проезжая часть подтоплена на проспекте Независимости.
А еще Минтруда Беларуси сказало, что несовершеннолетние могут заработать 726 рублей.