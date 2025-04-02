В Минске 12-летний школьник на велосипеде попал в больницу после ДТП с Nissan

Согласно предварительным данным, 1 апреля, во вторник, около 20.30 78-летний водитель Nissan ехал по проспекту Газеты «Звезда». Осуществляя поворот налево на улицу Алибегова он не пропустил и сбил 12-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть на зеленый свет.