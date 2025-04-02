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Ростовчанка сама отдала мошенникам около 4 млн рублей

Сейчас жуликов разыскивает полиция.

Мошенники похитили у 58-летней жительницы Ростова четыре млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. Ростовчанка решила найти себе подработку в интернете. Она наткнулась на одну интересную вакансию. Там предлагали заработать на бирже, не выходя из дома. Женщина связалась с работодателем. Тот рассказал ей условия. Далее, действуя по его указанию, она собрала все свои сбережения, а также взяла денег в долг у друзей и оформила несколько кредитов. Всю эту сумму ростовчанка перевела мошеннику.

После этого связь с жуликом прервалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские разыскивают подозреваемых.