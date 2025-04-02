В Туркестанской области ликвидирован подпольный цех по производству снюса

В результате спецоперации ликвидирован подпольный цех, действовавший на площади 1 000 кв.м с ежедневным привлечением более 30 работников.
Установлена вся схема преступной деятельности — от заготовки сырья и организации логистики до каналов сбыта через крупных оптовых поставщиков в гг. Астана, Алматы, Шымкент и других регионах.
Из незаконного оборота изъято более 10 млн единиц готовой запрещенной продукции, свыше 14,4 тонн табака, что эквивалентно 28,8 млн разовых доз, более 3,3 тыс литров ароматизатора и токсичных примесей, а также оборудование для производства.
Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.