Антикор рассказал о деле против высокопоставленного чиновника

Кроме того, он и его подчиненный обвиняются в хищении бюджетных средств в группе лиц путём необоснованного перечисления заработной платы, премии и командировочных расходов на общую сумму 2,5 млн тенге на счета фиктивно трудоустроенных работников. Обвиняемые преданы суду.