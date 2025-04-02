Антикор рассказал о деле против высокопоставленного чиновника

Руководитель департамента подозревается в получении от предпринимателя взятки в размере 1 млн тенге за подписание акта выполненных работ.
Кроме того, он и его подчиненный обвиняются в хищении бюджетных средств в группе лиц путём необоснованного перечисления заработной платы, премии и командировочных расходов на общую сумму 2,5 млн тенге на счета фиктивно трудоустроенных работников. Обвиняемые преданы суду.
Иные сведения, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежат.