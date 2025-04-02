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Антикор рассказал о деле против высокопоставленного чиновника

Антикоррупционной службой по Карагандинской области завершено досудебное расследование в отношении руководителя одного из областных департаментов и его подчиненного, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Источник: t.me/antikornews

Руководитель департамента подозревается в получении от предпринимателя взятки в размере 1 млн тенге за подписание акта выполненных работ.

Кроме того, он и его подчиненный обвиняются в хищении бюджетных средств в группе лиц путём необоснованного перечисления заработной платы, премии и командировочных расходов на общую сумму 2,5 млн тенге на счета фиктивно трудоустроенных работников. Обвиняемые преданы суду.

Иные сведения, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежат.